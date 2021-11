Azul renonce à son offre sur LATAM

Azul a annoncé qu'elle avait renoncé à son offre de rapprochement sur LATAM et qu'elle préférait se concentrer sur ses propres activités - tout en continuant d'étudier de futures opportunités de consolidation.



La compagnie brésilienne avait proposé le 11 novembre de rapprocher les deux groupes, avec un financement par actions d'environ 5 milliards de dollars. Le nouveau groupe aurait été détenu par les actionnaires d'Azul, les créanciers de LATAM et de nouveaux investisseurs, et aurait été dirigé par un comité de directeurs indépendants.



Selon Azul, la proposition aurait permis une croissance importante du réseau et des synergies d'un montant de 4 milliards de dollars de plus que dans le plan de redressement proposé actuellement par le groupe chilien.



Cependant, la low-cost estime que ce plan surestime la valeur de LATAM, étant donné les incertitudes qui persistent dans le secteur, et notamment concernant les marchés long-courriers.



(Photo © Azul)