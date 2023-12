Azul prend quatre Airbus A330neo supplémentaires

Azul Linhas Aereas et Airbus viennent d'annoncer une commande ferme portant sur quatre A330-900 supplémentaires, des appareils issus d'un accord d'achat signé en juin 2023.



Avec ces nouveaux gros-porteurs, la compagnie aérienne brésilienne entend ainsi développer sa flotte et ses liaisons internationales. Azul opère déjà avec cinq A330neo et en attend désormais sept autres exemplaires. Ils remplaceront notamment ses quatre derniers A330-200.



La compagnie privée brésilienne a été le premier opérateur de la famille A330neo aux Amériques (mai 2019), juste avant Delta Air Lines. Elle aligne aussi deux A350-900 sur son réseau long-courrier (dédiés à la liaison reliant São Paulo/Campinas et Paris/Orly).



Airbus rappelle qu'à la fin novembre, la famille A330 totalisait plus de 1 800 commandes fermes émanant de plus de 130 clients dans le monde.



(Photo © Airbus)