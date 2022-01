Azorra commande 20 Embraer E2

Embraer a annoncé avoir remporté une commande de la part de la société de leasing Azorra. Elle porte sur l'acquisition de vingt E2 et trente options, avec la flexibilité de choisir entre l'E190-E2 et l'E195-E2 en fonction des besoins de ses clients.



La valeur des appareils est estimée à 3,9 milliards de dollars. Leur livraison doit débuter en 2023.



Azorra compte déjà 21 appareils produits par l'avionneur brésilien dans son portefeuille. Elle vient notamment de conclure un accord de crédit-bail avec Porter Airlines pour cinq E195-E2 neufs.



« Notre équipe a une longue et fructueuse histoire avec Embraer. Jetscape a été le premier loueur indépendant à s'engager dans le programme E-Jet d'Embraer en décembre 2007 [...]. Le premier appareil neuf d'Azorra était un Phenom 300 acquis auprès d'Embraer en décembre 2016 », a déclaré John Evans, le PDG d'Azorra.



(Image © Embraer)