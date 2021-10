AZAL va entièrement renouveler sa flotte avec Airbus et Boeing

Azerbaijan Airlines (AZAL) réactive son plan de renouvellement de flotte. La compagnie aérienne nationale de l'Azerbaïdjan a annoncé avoir conclu des accords préliminaires en ce sens avec Airbus et Boeing.



Pour l'avionneur européen, AZAL envisage d'acquérir jusqu'à vingt A320neo et A321neo d'ici 2030 pour remplacer ses A319 et A320.



Concernant sa flotte Boeing, AZAL souhaite acquérir neuf 787 pour remplacer ses 757, 767 et A340. La compagnie n'a cependant pas fait mention du 737 MAX, notamment sur sa commande de 10 exemplaires qui avait été reportée de 2019 à 2024.



Airbus et Boeing doivent désormais formuler des propositions au conseil de surveillance d'AZAL ainsi qu'à sa maison mère, l'Azerbaïdjan Investment Holding (AIH).



AZAL exploite actuellement quatre A319 (âge moyen de 16 ans), six A320 (15,2 ans), deux A340-500 (13,6 ans), deux 757-200 ( 21,5 ans), trois 767-300ER (10,4 ans), deux 787-8 (6,9 ans) et huit Embraer 190 (8,5 ans, tous affectés à sa filiale low-cost Buta Airways).



(Photo © AZAL)