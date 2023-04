Avolon s'engage pour 40 Boeing 737 MAX

Avolon a signé un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de quarante 737 MAX. Les appareils ont une valeur de 4 milliards de dollars, selon les prix catalogue.



La société de leasing souligne que les livraisons se dérouleront entre 2027 et 2030.



Avolon avait déjà acquis une centaine d'appareils de la famille auprès de Boeing, au travers de quatre contrats depuis 2012. Elle avait livré le premier en 2017 et a remis le centième au début de l'année.



L'accord reste toutefois préliminaire et soumis à l'approbation de l'actionnaire principal de la société (Bohai Leasing).



(Image © Boeing)