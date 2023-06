Avolon publie son World Fleet Forecast

Avolon estime que plus de 4000 milliards de dollars seront nécessaires pour financer les 44300 nouveaux avions commerciaux dédiés au transport de passagers et qui seront livrés au cours des 20 prochaines années.



Le loueur irlandais estime par ailleurs que la croissance de la flotte mondiale d'avions à fuselage étroit (+112 %) dépassera celle de la flotte à fuselage large (+97 %), avec la multiplication des monocouloirs sur le long-courrier.



La croissance des jets régionaux (11 %) et des turbopropulseurs (36 %) sera beaucoup plus modeste.



Selon Avolon, Airbus devrait maintenir sa forte position sur le marché des appareils à fuselages étroits, avec 58 % de la flotte mondiale en 2042 contre 53 % actuellement. En revanche, Boeing pourrait conserver son avantage sur le segment des gros-porteurs, avec une part de marché de 59 % , avec la reprise des livraisons de 787 comme principal moteur.