Avolon place les dernier VX4 de sa commande auprès de Gözen Holding

Avolon a conclu un accord avec Gözen Holding, qui lui permettrait de placer jusqu'à cent VX4 de Vertical Aerospace auprès de la société turque, notamment maison-mère de Freebird Airlines.



L'accord porte sur la vente ou le leasing de cinquante eVTOL à Gözen Holding, avec une option pour cinquante appareils supplémentaires.



Avec ce contrat, Avolon annonce avoir placé les 500 VX4 de sa commande auprès de Vertical Aerospace, avec un surplus de demande potentiel pour cinquante appareils.



« La forte demande pour notre carnet de commandes de VX4 confirme notre opinion selon laquelle la demande d'eVTOL sera toujours supérieure à l'offre. Nous continuerons donc à travailler avec d'autres partenaires qui souhaitent acheter ou louer le VX4 afin de déterminer pleinement le marché potentiel et la demande pour cet avion », a commenté Dómhnal Slattery, le directeur général d'Avolon.



Comme les précédents (signés avec Japan Airlines, GOL, AirAsia ou encore Air Greenland), l'accord comporte un volet stratégique portant sur la commercialisation du service par eVTOL en Turquie et le développement des infrastructures et des certifications nécessaires aux opérations.



(Image © Avolon)