Avolon en perte au premier trimestre à cause de la crise ukrainienne

Avolon a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 40% au premier trimestre 2022, à 658 millions de dollars. La société de leasing a réceptionné six nouveaux appareils, réalisé onze transitions et trois ventes, avec des lettres d'intention signées pour la vente de 35 appareils supplémentaires.



Le résultat net est négatif de 182 millions de dollars, principalement en raison des actifs immobilisés en Russie. Avolon souligne que cela concerne une dizaine d'appareils, soit moins de 1% du portefeuille, d'une valeur de 304 millions de dollars. Sans cela, elle aurait publié un bénéfice ajusté de 80 millions de dollars.



Elle précise par ailleurs qu'elle a réussi à récupérer quatre appareils qui étaient précédemment loués à des compagnies russes.



« Malgré les vents contraires que sont la covid-19 et les sanctions russes, nous avons enregistré notre meilleure performance trimestrielle depuis le début de la pandémie. L'amélioration de notre performance par rapport à l'année précédente est due en grande partie à la réouverture rapide des frontières en Asie et à l'augmentation des vols dans le monde entier, ce qui a permis d'améliorer encore la santé financière de nos clients et d'augmenter les remboursements », explique Dómhnal Slattery, le CEO d'Avolon.