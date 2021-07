Avolon a réalisé 48 transactions au deuxième trimestre

Avolon annonce avoir réalisé un total de 48 transactions au cours du deuxième trimestre (nouveaux contrats de location d'avions commerciaux, contrats de location additionnels et prolongations de bail). Le loueur irlandais a également vendu trois appareils et s'est engagé pour la vente de 12 autres.



Avolon précise aussi avoir livré 8 avions neufs à 6 clients (dont 2 A330neo pour Corsair) et avoir réalisé 5 transitions. Son portefeuille comprend désormais 581 appareils (en pleine propriété ou en gestion), avec 149 compagnies aériennes clientes basées dans 62 pays.



La troisième société de leasing mondiale rappelle aussi qu'elle s'est engagée, via sa filiale Avolon-e, à acquérir jusqu'à 500 eVTOL électriques VA-X4 de Aerospace pour une valeur potentielle de 2 milliards de dollars. Avolon va d'ailleurs monter au capital de Vertical, aux côtés de Microsoft, Rolls-Royce, Honeywell et American Airlines.



(Photo © Avolon)