Avolon a réalisé 31 transactions de location au premier trimestre

Le loueur irlandais Avolon, numéro deux mondial du secteur, a réalisé un total de 31 transactions de location d'avions commerciaux au premier trimestre (nouveaux baux, baux de suivi et prolongations de baux), dans un contexte évidemment marqué par la pénurie de monocouloirs et de gros-porteurs disponibles sur le marché.



Avolon a ainsi livré 9 appareils neufs et en a transitionné 9 autres auprès de 13 clients sur le trimestre. Le loueur a également ajouté trois nouveaux clients, pour un total de 147 au total.



Le loueur irlandais précise aussi qu'il a vendu deux de ses appareils et qu'il a signé des lettres d'intention pour en céder 13 autres. Son portefeuille était ainsi constitué de 578 avions à la fin du trimestre, avec un total de commandes et d'engagements pour 252 appareils de nouvelles générations.