Avolon a effectué un total de 54 transactions au troisième trimestre

Avolon annonce avoir réalisé un total de 54 transactions de location au cours du troisième trimestre, que ce soient pour des nouveaux contrats, des contrats de location subséquents ou des prolongations de bail. 150 compagnies aériennes sont désormais clientes dans 61 pays.



Le loueur irlandais, numéro trois mondial du secteur, aligne un portefeuille détenu et géré de 585 avions commerciaux à la fin septembre, avec un total de commandes et d'engagements d'achat pour 246 nouveaux appareils.



Avolon a également précisé avoir livré 8 nouveaux avions commerciaux à 6 clients entre juillet et septembre, et a réalisé 9 transitions.



Enfin, le loueur irlandais annonce avoir obtenu une augmentation de facilité renouvelable non garantie de 1,1 milliard à 4,3 milliards de dollars, avec une extension de la date d'échéance de 2024 à 2026. Avolon a remboursé environ 650 millions de dollars de dette garantie au cours du troisième trimestre.