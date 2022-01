Avolon a augmenté sa flotte de 4% en 2021

Avolon a publié son bilan de 2021. La société de leasing annonce avoir augmenté sa flotte gérée de 4% : elle compte 592 appareils, auxquels s'ajoutent 232 autres en commande.



Elle a livré, vendu ou transféré 91 avions. Parmi eux, elle a livré 49 appareils neuf et supervisé la transition de 23 autres. Elle a également conclu 229 transactions de leasing.



Au total, sur l'année, elle dénombre quatorze nouveaux clients, ce qui porte leur nombre à 150 compagnies dans 62 pays.



Deux contrats majeurs ont également rythmé l'année. Le premier est la conclusion d'un accord avec Vertical Aerospace portant sur l'acquisition de 500 VX4, dont 70% sont déjà potentiellement placés auprès de GOL et de Japan Airlines. Avolon est également devenue la cliente de lancement du programme de conversion d'Airbus A330-300P2F par IAI. Elle s'est assuré trente créneaux de conversion entre 2025 et 2028.