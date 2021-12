Avions régionaux : le loueur NAC se place sous la protection du Chapitre 11

Nordic Aviation Capital (NAC) annonce qu'il va prochainement se placer sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette décision intervient deux mois seulement après la nomination de Norman Liu (ex-président de GECAS) à sa tête.



Fortement impacté par les difficultés de l'aviation régionale depuis l'apparition de la pandémie, le loueur d'origine danoise a décidé de se lancer dans un plan de restructuration qui comprendra notamment l'injection de 537 millions de dollars de capital par le biais d'une offre de droits de participation de 337 millions de dollars et d'une nouvelle facilité renouvelable de 200 millions de dollars.



Ce plan de restructuration a été validé par ses actionnaires et créditeurs qui représentent plus de 73 % du total de ses dettes (6,3 milliards de dollars).

NAC précise aussi qu'il a obtenu une facilité de financement supplémentaire de 170 millions de dollars auprès de ses créanciers pour l'aider durant le processus du Chapitre 11.



À sa sortie, le loueur d'avions régionaux sera alors majoritairement détenu par ses principaux créanciers.



Nordic Aviation Capital ajoute enfin qu'il continuera à remplir la quasi-totalité de ses obligations envers ses employés, clients et fournisseurs, ainsi que de fournir des services de gestion de location et de livrer des avions tout au long du processus du Chapitre 11.



NAC est le plus important loueur d'avions régionaux au monde, avec un portefeuille de près de 500 appareils (ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 et E-Jets d'Embraer).



(Image © Nordic Aviation Capital)