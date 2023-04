Avions cargo : TSM commande 6 nouveaux CRJ200 SF à AEI

La compagnie aérienne mexicaine Aeronaves T.S.M (TSM) a commandé six nouvelles conversions de CRJ200 en avion tout cargo à la société américaine Aeronautical Engineers (AEI).



Les conversions des appareils en CRJ200 SF (Special Freighter) seront effectuées par Commercial Jet à Dothan (Alabama), avec un premier appareil venant de commencer son chantier de modification pour une livraison devant intervenir en juin prochain. Le dernier CRJ200 SF de cette commande sera quant à lui prêt avant juin 2024.



Fondé en 1995 à Saltillo, TSM aligne aujourd'hui une flotte de 74 appareils de transport de fret, dont 16 CRJ tout cargo. AEI avait d'ailleurs remporté une autre commande de la part de TSM le 21 mars pour un Boeing 737-400SF supplémentaire livrable dans les prochains mois.



Les programmes de conversion des CRJ100 et CRJ200 avaient été lancés par AEI en 2013, avec un premier avion livré trois ans plus tard. Le CRJ200 SF peut transporter jusqu'à 6,7 tonnes de fret (en fonction des limitations du modèle d'origine) dans un volume cabine de 52,8 m3. Il peut ainsi accueillir huit palettes de 1,55 m x 2,24 m.



(Photo © Aeronaves T.S.M.)