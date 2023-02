Aviation Sans Frontières lance un appel aux dons pour soutenir les secours en Turquie et en Syrie

« Nos équipes travaillent d'arrache-pied en partenariat avec International Health Partners pour constituer le premier fret aérien vers la zone sinistrée », souligne Gérard Feldzer, le président de l'association.



Pour accompagner son action, Aviation Sans Frontières lance un appel à dons d'urgence. Ils peuvent être réalisés sur le site de l'association :



« Face à de telles catastrophes (dont personne n'est à l'abri), Aviation Sans Frontières souhaite être capable d'intensifier ses missions aériennes. Nous travaillons ainsi depuis plusieurs mois à la mise en place d'un avion-hôpital capable d'intervenir en urgence dans les régions les plus éloignées des centres de santé », ajoute Gérard Feldzer.

