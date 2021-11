Aviation civile : vers une coopération renforcée entre la France et l'Arabie saoudite

Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports, a récemment rencontré son homologue saoudien Saleh bin Nasser Al-Jasser à Riyadh. Cette visite officielle a permis de formaliser leur intention conjointe d'une coopération large dans le domaine des transports et notamment dans l'aviation civile.



Cette coopération a pour but de multiplier les échanges entre la France et l'Arabie saoudite « pour promouvoir un développement sûr, efficace, efficient et durable du transport aérien au sein du Royaume d'Arabie saoudite, notamment les opérations d'hélicoptères civils et la mobilité aérienne urbaine, ainsi qu'entre celui-ci et le reste du monde ».



Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique saoudien « Vision 2030 », permettra de développer les échanges entre les deux pays et notamment dans le transport aérien, la sécurité aérienne, la gestion du trafic aérien et les aéroports.



Plus largement, les échanges menés avec les ministres des Transports Al-Jasser et de l'Investissement Al Faleh, ont permis de dresser des lignes de coopération futures prometteuses dans les domaines des transports collectifs (métro, bus, train, avion), dans un objectif assumé de décarbonation, sur la base du développement d'énergies bas-carbone et de carburants alternatifs.