Avianca sort de la protection du Chapitre 11

Avianca a annoncé qu'elle avait achevé son processus de restructuration et qu'elle sortait de la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Son plan de réorganisation a obtenu le soutien de ses créanciers et elle a pu lever 1,7 milliard de dollars pour le mettre en oeuvre.



La compagnie ressort de cette procédure avec un nouveau modèle d'affaires censé la rendre plus flexible et une dette réduite.



Parmi les axes sur lesquels elle va désormais devoir travailler se trouve la croissance du réseau. Celui-ci devrait presque doubler en trois ans pour atteindre près de 200 routes, principalement en point à point.



L'autre objectif est de reconstituer une flotte dépassant les 130 appareils d'ici fin 2025. Moins d'une centaine volent aujourd'hui. Comme annoncé, les Boeing 787 seront conservés sur le long-courrier (elle compte quatorze appareils dans sa flotte mais seuls six volent) et seront les seuls à officier sur ce marché (ce qui élimine ses cinq A330).



Par ailleurs, plus de 200 millions de dollars seront investis pour reconfigurer les appareils de la famille A320, notamment avec des fauteuils plus légers et avec trois types de configurations : Premium, Plus et Economy. Présentés en octobre, les sièges seront produits par Recaro et installés à partir du premier semestre 2022. Avec un premier appareil entièrement reconfiguré attendu au deuxième trimestre, toute la flotte aura sa nouvelle cabine installée d'ici la fin de 2022.



Dans l'air du temps, l'activité cargo va recevoir un intérêt particulier en raison de son potentiel de croissance.



Les nouveaux actionnaires du groupe investiront dans une nouvelle société de holding, Avianca Group International (qui compte aussi Aerovias del Continente Americano et TACA International), domiciliée au Royaume-Uni. Avianca Holdings était domiciliée au Panama.



