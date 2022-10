AviaAM sera le client de lancement du 777-300ERMF de Mammoth Freighters

Le loueur chypriote AviaAM Leasing sera finalement le client de lancement du programme 777-300ERMF de Mammoth Freighters avec six exemplaires commandés.



Le premier Boeing 777-300ER de cette commande entrera en chantier de conversion au début de l'année prochaine dans les installations d'Aspire MRO à l'aéroport de Perot Field (Alliance) à Fort Worth (Texas). Il sera ensuite déployé sur des liaisons entre l'Europe et les États-Unis et entre la Chine et l'Europe.



Mammoth Freighters indique que ses programmes de conversions de 777 totalisent désormais des commandes pour 23 exemplaires, ainsi que des engagements ou négociations avancées pour 17 autres conversions de 777-300ER.



Pour rappel, Mammoth Freighters a lancé les programmes de conversion 777-300ERMF et 777-200LRMF l'année dernière, avec l'opérateur canadien Cargojet Airways comme premier client. Saudia est l'un des clients importants du 777-300ERMF.