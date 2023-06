Avia Solutions Group acquiert AirExplore

Le groupe irlandais Avia Solutions annonce avoir acheté la compagnie charter et ACMI AirExplore.



Basée en République slovaque, Air Explore exploite dix Boeing 737-800, huit aménagés pour transporter des passagers et deux pour le transport de fret.



Cette acquisition vient ainsi enrichir la flotte du groupe (de 180 appareils) et lui permet de détenir une licence opérationnelle slovaque.



Avia Solution Group détient déjà SmartLynx Airlines, Avion Express, Bluebird Nordic, KlasJet, Magma Aviation, neuf CTA en Europe et devrait obtenir un CTA en Indonésie cet été.



(Photo © AirExplore)