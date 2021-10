Avec son troisième Super Jumbo en poche, All Nippon Airways devient la première compagnie aérienne au monde à autoriser ses pilotes à voler aussi bien sur A380 que sur A320

Alors qu'ANA (All Nippon Airways) vient de prendre livraison de son troisième Airbus A380 à Toulouse, la compagnie aérienne japonaise est devenue la première au monde à introduire le dispositif Mixed Fleet Flying (MFF) pour que ses équipages qualifiés Airbus puissent voler indépendamment sur ses Super Jumbos et sur ses monocouloirs de la famille A320.



Avec la récente approbation du Bureau de l'aviation civile du Japon (JCAB), le transporteur nippon japonais est le premier opérateur au monde à introduire le MFF entre les deux types d'appareils.



« Nous sommes ravis que les opérations MFF A320 et A380 aient été approuvées par le JCAB et qu'ANA soit devenue la première compagnie aérienne au monde à l'introduire », a déclaré Stéphane Ginoux, responsable Airbus pour la région Asie du Nord et président d'Airbus Japon. « Le MFF offre aux compagnies aériennes une flexibilité et une rentabilité accrues et est devenu l'une des clés du succès d'Airbus. Pour les compagnies aériennes, l'augmentation des heures de vol des pilotes induite par la réduction des temps d'attente et des temps d'arrêt se traduit par une amélioration significative de la productivité. » a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'avantage de la communalité des postes de pilotage des appareils Airbus, avec l'apport de la technologie fly-by-wire introduite sur la famille A320 au milieu des années 80, puis étendue à toute la gamme depuis, a permis à l'avionneur d'établir une qualification des pilotes selon quatres piliers : la qualification de type (STR), la qualification d'équipage croisé (CCQ), le vol en flotte mixte (MFF) et la qualification de type commun (CTR). Le MFF va donc permettre aux pilotes d'ANA qualifiés sur Airbus de voler sur un modèle mixte d'opération court et long-courriers.



ANA aligne aujourd'hui 3 Airbus A380 et 38 monocouloirs de la famille A320 (3 A320, 11 A320neo, 6 A321 et 18 A321neo). La compagnie japonaise vient d'ailleurs de réceptionner son troisième et dernier A380 à Toulouse il y a quelques heures seulement (MSN 266, JA383A, Trent 900), un appareil attendu à Tokyo Narita dès demain 16 octobre.



Les Airbus A380 d'ANA sont dédiés à la desserte d'Hawaii. Ils sont aménagés avec une cabine quadriclasse de 520 sièges.



(Photo © All Nippon Airways)