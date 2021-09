Avec son Starling Cargo, Samad Aerospace veut révolutionner le transport de marchandises critiques

La start-up britannique Samad Aerospace annonce qu'elle vient de démarrer le processus de certification d'une variante cargo de son projet Starling, le Starling Cargo.



Dérivé des travaux menés depuis 2018 pour produire un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux pour le transport de passagers (eVTOL), le Starling Cargo se veut finalement déjà plus ambitieux en venant répondre à un besoin plus immédiat : le transport de marchandises critiques.



Samad Aerospace a en effet constaté un regain d'intérêt de la part d'un certain nombre de secteurs industriels qui ont besoin de transporter des marchandises de grande valeur, en particulier pour les sociétés pétrolières et gazières, les sociétés minières, les sociétés de logistique médicale et d'intervention d'urgence. Il peut également répondre aux besoins de transport de cargaison humanitaire dans des régions du monde reculées ou avec des infrastructures locales sous-développées ou endommagées.



Selon la société britannique, le Starling Cargo sera disponible dans des versions totalement électrique ou hybride, et sera piloté à distance avec une capacité de pilote automatique. Ses performances opérationnelles dépendront du type de motorisation, avec une charge marchande allant de 50 kg à 100kg pour une autonomie allant de 135 miles (215 km) à 400 miles (640 km) et une vitesse de 95 mph (150 km/h) à 125 mph (200 km/h).



Le Starling Cargo est déjà disponible en précommande pour une livraison annoncée pour le quatrième trimestre 2022 (version électrique).



(Photo © Samad Aerospace)