Avec Mélissa, les Airbus A330 MRTT français vont disposer d'une connectivité satellitaire sécurisée et durcie

La flotte d'Airbus A330 MRTT Phénix de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) vont être équipés d'un nouveau système militarisé de communications par satellites. La Direction générale de l'armement (DGA) a en effet notifié à Thales fin décembre le marché d'élaboration, d'intégration et de soutien des stations SATCOM Aéronautiques (Mélissa) qui motteront à bord des avions de ravitaillement et de transport stratégique français à partir de 2025.



Les A330 MRTT disposeront ainsi pour la première fois une liaison protégée souveraine de communications (voix et données) par satellites utilisant la constellation militaire Syracuse IV qui est en cours de déploiement (1 satellite en orbite sur les 3 prévus).



Selon la DGA, cette connectivité « est spécialement conçue pour maintenir la connexion en bandes Ka militaire et civile avec le commandement ou entre aéronefs dans un environnement de brouillage électromagnétique par l'adversaire ou pour des conditions de vol très dégradées par la météo. ». Par ailleurs, cette liaison satellitaire sera aussi compatible avec des satellites commerciaux ou avec des satellites militaires alliés.



La Direction générale de l'armement annonce également que ces nouveaux SATCOM seront installés par Airbus lors de leurs chantiers de mise à niveau (Standard 2). Ce contrat s'accompagne d'un volet soutien avec Thales sur une durée de 17 ans.



Pour rappel, le ministère des Armées a commandé un total de 15 A330 MRTT (6 appareils livrés sur les 12 appareils produits directement par Airbus DS et trois A330-200 à convertir à partir de 2025).