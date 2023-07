Avec le retrait de ses ATR, Air Europa passe à une flotte 100% Boeing

La compagnie espagnole Air Europa vient de se séparer de son dernier ATR 72-500 la semaine dernière, devenant de fait une compagnie 100% Boeing, un pilier de sa stratégie pour la période 2023-2025.



Les avions régionaux ATR de la compagnie espagnole étaient opérés par Air Europa Express (Aeronova) depuis plus d'une dizaine d'années, en particuliers pour des vols inter-îles aux Baleares et aux Canaries. Elle a disposé d'une flotte atteignant quatre avions ATR, réalisant plus de 135 000 vols pour transporter près de 6 millions de passagers.



Le dernier ATR 72 d'Air Europa Express a réalisé son ultime vol commercial le 14 juillet entre Alicante et Madrid.



Air Europa et Air Europa Express ont dratisquement simplifié leur flotte a seulement deux types avions ces dernières années : la famille 787 pour ses vols long-courriers (23 appareils) et le 737-800 (25 appareils) pour les vols court/moyen-courriers. Les derniers Embraer 195 d'Air Europa Express avaient été retirés à la fin du mois de janvier.



Air Europa est actuellement dans un processus de fusion avec le groupe IAG (Iberia, British Airways, Vueling...), un rapprochement qui devrait être finalisé en 2026.

Pour rappel, IAG a commandé à Boeing 25 737-8200 et 25 737 MAX 10 fermes, plus 100 appareils de la famille 737 MAX en option. La destination de ces appareils n'a jamais été communiquée, aucune compagnie aérienne du groupe IAG n'exploitant aujourd'hui de 737.



Air Europa doit cependant être la compagnie de lancement du 737 MAX en Espagne, avec 10 737-8 contractualisés auprès du loueur AerCap l'année dernière et livrables entre 2024 et 2026.



(Photo © Air Europa)