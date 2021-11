Avec l'intégration d'ITA, SkyTeam ne perd finalement pas pied en Italie

Le suspense n'aura pas duré bien longtemps. L'alliance mondiale SkyTeam vient d'accueillir ITA Airways, le nouveau transporteur national italien qui prend la place d'Alitalia. Le programme de fidélisation MilleMiglia d'Alitalia reste par ailleurs effectif et va permettre à ses six millions de membres de gagner et d'échanger des miles sur les vols de certains membres de SkyTeam.



« Depuis plus de 20 ans, le marché italien est la pierre angulaire du réseau européen de SkyTeam et aucune autre alliance aérienne ne relie mieux l'Italie au monde. Nous accueillons chaleureusement la décision d'ITA Airways de rejoindre notre alliance et d'assurer la continuité du service aux millions de clients qui choisissent SkyTeam comme alliance privilégiée vers l'Italie », a déclaré Walter Cho, président de SkyTeam.



Alitalia, memebre de SkyTeam depuis 20 ans, avait cessé ses activités le 14 octobre et a quitté l'alliance à cette même date. ITA a démarré ses opérations le lendemain avec 52 appareils (dont sept gros-porteurs) repris d'Alitalia - soit la moitié de sa flotte. Elle prévoit toutefois une croissance à une centaine d'appareils d'ici 2025.



(Photo © SkyTeam)