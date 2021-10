Avec Finnair, Airbus décroche son premier contrat FHS pour la famille A320 en Europe

(MRO Europe 2021) Airbus a signé un contrat FHS (Flight Hour Services) avec Finnair pour prendre en charge l'ensemble de sa flotte de monocouloirs de la famille A320. Il s'agit du premier contrat FHS pour ce type d'appareils en Europe.



La compagnie porte-drapeau finlandaise aligne aujourd'hui 35 monocouloirs Airbus (19 A321, 10 A320 et 6 A319).



Finnair bénéficiera ainsi de l'ensemble des services matériels intégrés, notamment d'un stock sur site positionné sur la base principale de la compagnie à Helsinki, d'un accès aux pools de pièces de rechange mutualisés d'Airbus ainsi qu'à ses services d'ingénierie et de réparation dans le monde entier.



Ce contrat FHS couvre les services matériels « nose to tail », y compris pour les équipements des réacteurs (CFM).



Le programme FHS de l'avionneur couvre désormais 1100 appareils (en service ou en commande) pour plus d'une trentaine de clients dans le monde.



(Photo © Airbus)