(Farnborough 2024) JCAS Airways et Avation ont signé une lettre d'intention prévoyant le placement d'un ATR 72-600 auprès de la start-up japonaise. Il s'agit du premier appareil que place le loueur singapourien de la commande de dix signée en mai avec ATR. Cet ATR sera livré à la fin de l'année 2025 et permettra à JCAS de relier le Kansai à Toyama et Yonago.



(Photo © ATR)