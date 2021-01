AvAir s'offre le stock de rotables A320 de HAECO ITM

La société américaine AvAir vient de s'emparer du stock de rotables pour la famille A320 de HAECO Inventory Technical Management (HAECO ITM), filiale de la société MRO hongkongaise HAECO (groupe Swire).



Avec cette transaction, AvAir prend ainsi la main sur plus de 2 000 rotables, dont des IDG, des démarreurs et des équipements avioniques pour la famille de monocouloirs Airbus. Rien n'indique que cet accord fait suite à la disparition de Cathay Dragon annoncé en octobre mais l'ensemble du stock concerné va être rapatrié sur le site d'AvAir de Dublin et proposé aux opérateurs européens.



AvAir avait réalisé sa plus importante transaction il y a quelques mois en rachetant l'intégralité du surplus de pièces détachées de la compagnie Aerolineas Argentinas, ajoutant plus de 45 000 pièces détachées et consommables liées au retrait d'appareils Airbus et Boeing de la flotte de la compagnie aérienne argentine durant ces dernières années (A340, 737NG...).



(Photo © AvAir)