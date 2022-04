AvAir renforce son accord avec Lufthansa Technik pour son surplus d'équipements

AvAir a fait l'acquisition de 9 000 équipements supplémentaires auprès de Lufthansa Technik dans le cadre d'un avenant à un précédent contrat comparable signé en 2020.



Ces équipements, jugés excédentaires par la division MRO de Lufthansa, seront prélevés dans ses différents pools. Le spécialiste des équipements et pièces détachées de seconde main basé en Arizona avait déjà acquis 9 000 équipements de Lufthansa Technik. La livraison des nouveaux équipements commence immédiatement et sera achevée dans les 90 jours, alimentant les stocks d'AvAir en Irlande et à Chandler (Arizona).



Cette fois, l'accord comprend également des équipements retirés et inutilisables, en plus des équipements réparables et révisés. Mieux, AvAir étend son inventaire une gamme encore plus importante de matériels destinés aux avions commerciaux et régionaux. Ces nouveaux actifs comprennent des pièces pour Boeing 737, 737NG, 747-400, 747-8, 777 Freighter, 787, Airbus A320, A330, A340, A350, A380, différents types d'avions régionaux, ainsi que du matériel divers.



Lufthnasa Technik explique que comme pour le premier accord en 2020, les équipements seront accompagnés d'une double voire d'une triple certification (FAA/EASA/CAAC) et d'une garantie de 12 mois. La société de maintenance allemande sera rémunérée dans le cadre d'un accord de partage des bénéfices sur les équipements recommercialisés.



(Photo © Lufthansa Technik)