Austrian Airlines va intégrer quatre Airbus A320neo à partir d'août

Austrian Airlines aura elle aussi des A321neo. La compagnie a annoncé qu'elle allait intégrer quatre exemplaires du monocouloir d'Airbus entre août 2022 et le printemps 2023.



Les appareils sont issus du carnet de commandes que détient Lufthansa auprès de l'avionneur européen.



Ils ont vocation à remplacer des A320ceo actuellement en service. Ils participeront donc aux objectifs de réduction des émissions et du bruit de la compagnie.



Initialement affectés à la desserte de Londres, Amsterdam et Francfort, ils abriteront 180 places et permettront aux passagers de la compagnie de profiter des améliorations apportées par la nouvelle cabine Airspace.