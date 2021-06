Austrian Airlines retire son dernier Q400

Austrian Airlines a fait ses adieux à son dernier biturbopropulseur. Le Dash 8 Q400 immatriculé OE-LGI a réalisé sa dernière rotation entre Vienne et Innsbruck le 31 mai.



Son départ marque la fin d'une histoire de quarante ans. Le premier « Dash » avait été intégré en avril 1980 avec la réception du premier DHC-7 de De Havilland Canada basé en Europe par Tyrolean Airways. Avant sa fusion avec Austrian Airlines en 1998, la compagnie a exploité 44 Dash 8 (séries 100, 300 et 400).



Austrian souligne que vingt millions de passagers ont voyagé dans ses Q400 durant les vingt dernières années. Dans les périodes de pic d'activité, la flotte de Q400 a pu réaliser jusqu'à 44 000 vols par an.



Désormais, la flotte ne comptera plus que des Embraer et des monocouloirs d'Airbus pour nourrir le hub de Vienne (et des Boeing 767 et 777 pour les vols long-courriers).



(Photo © Austrian Airlines)