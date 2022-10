Austrian Airlines reconfigure ses Boeing 777 pour augmenter son offre de Premium Economy

Austrian Airlines a annoncé qu'elle allait reconfigurer les cabines de ses six Boeing 777-200ER afin d'augmenter son offre de Premium Economy.



Actuellement, les appareils comptent 24 places dans cette classe, l'année prochaine ils en abriteront quarante. Austrian Airlines affirme vouloir répondre à une demande des passagers pour plus de confort.



Cependant, l'agrandissement de la cabine Premium Economy se fera parallèlement à l'ajout de 14 fauteuils en classe économique. Toutes ces modifications se feront donc au détriment de la classe affaires, qui compte actuellement 38 fauteuils.



Les travaux de rétrofit débuteront au début de l'année 2023 et tous les appareils auront été reconfigurés et remis en service au mois de mai.



(Photo © Austrian Airlines)