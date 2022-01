Austrian Airlines étend son contrat avec Spairliners

Austrian Airlines a conclu un nouveau contrat à long terme avec Spairliners, étendant le soutien équipement de sa flotte d'E-Jet.



Ce contrat à l'heure de vol comprend l'accès au pool d'équipements de Spairliners, les services de réparation, la logistique, ainsi qu'un stock dédié à l'aéroport de Vienne.



Austrian Airlines exploite actuellement dix-sept E195 d'Embraer.



« Spairliners s'est avéré être un partenaire très fiable et compétent pour nous, et nous continuons donc à leur faire confiance pour fournir un support complet des équipements pour notre flotte d'E-Jet. Nous apprécions les solutions flexibles et le haut niveau de collaboration qu'ils ont offert pendant la pandémie », a commenté Wolfgang Dielacher, en charge des achats techniques stratégiques chez Austrian Airlines.



(Photo © Austrian Airlines_Michèle Pauty)