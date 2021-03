Austrian Airlines durcit ses mesures de restructuration

Anticipant une reprise très lente de ses activités, Austrian Airlines s'est résolue à prendre de nouvelles mesures de réduction des coûts.



Deux Airbus supplémentaires seront placés en stockage longue durée, réduisant la flotte opérationnelle à 58 appareils au lieu des 60 prévus, au moins jusqu'en 2024/2025. Par ailleurs, plus de 650 postes supplémentaires seront supprimés d'ici 2023 - en plus des 650 déjà supprimés depuis le début de la crise grâce au non remplacement des départs.



Austrian Airlines avait déjà décidé (avant la crise) de faire sortir ses Q400 et ses A319 de la flotte, ainsi que de recentrer ses opérations sur le hub de Vienne. Soutenue par son gouvernement, elle a renégocié ses contrats et réduit ses infrastructures immobilières pour accélérer le remboursement de sa dette.



« Austrian Airlines sera complètement différente après la crise » a affirmé son CEO Alexis von Hoensbroech.



(Photo © Austrian Airlines_Florian Schmidt)