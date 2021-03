Austrian Airlines a réussi à vendre ses trois plus anciens Boeing 767

Austrian Airlines a finalement trouvé un repreneur pour ses trois plus anciens Boeing 767-300ER (LN 393, 448 et 467, motorisés en PW4000), des appareils affichant une moyenne d'âge de plus de 28 ans. Il s'agit de la société américaine MDI (MonoCoque Diversified Interests), basée à Austin (Texas) et spécialisée dans la gestion d'actifs aéronautiques.



Les appareils vont successivement quitter l'aéroport de Vienne au cours des prochains mois pour rejoindre le terrain de Pinal Airpark (Arizona) pour un sort qui n'est pas encore divulgué, tout comme le montant de la transaction. MDI a simplement indiqué que ces appareils allaient « renforcer son portefeuille d'avions passagers et cargo ».



La compagnie autrichienne ne gardera que 9 gros-porteurs pour sortir de la crise (trois 767-300ER d'une moyenne de 21 ans et six 777-200ER d'une moyenne d'âge de 20 ans), en attendant l'arrivée d'une partie des vingt 787-9 commandés par le groupe Lufthansa en mars 2019.



Pour rappel, Austrian va aussi se séparer de la totalité de ses Dash 8-Q400 dans les toutes prochaines semaines (7 exemplaires sur 18 encore en flotte), ses 7 Airbus A319 devant quant à eux être retirés de son réseau moyen-courrier d'ici la fin de l'année.



(Photo © Austrian Airlines)