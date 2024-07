Azorra annonce avoir acquis le seul Embraer 195 d'Aurigny. L'appareil était dans la flotte de la compagnie britannique depuis 2014 et desservait le Royaume-Uni et l'Europe. Aurigny a toutefois décidé de simplifier sa flotte pour améliorer ses opérations et l'a retiré du service en mai. Elle exploite désormais trois ATR 72-600 et deux Dornier 228.