Aura Aero remporte des lettres d'intention pour 130 avions régionaux électriques

Aura Aero annonce qu'il a signé plusieurs lettres d'intention couvrant l'acquisition de plus de 130 de ses futurs avions régionaux électriques, ERA. Elles portent le nombre total d'engagements à 330 appareils.



Neuf compagnies envisagent ainsi d'en être clientes, dont Twinjet (25 appareils), Flying Green (dix appareils), Afrijet (pour dix appareils), Elitavia (vingt appareils), DUX (vingt appareils) et FMS (dix appareils).



Les lettres d'intention portent sur les trois versions qu'Aura compte proposer, la version transport de passagers (dix-neuf places), la version cargo et la version VIP.



Ces lettres ont été signées dans le cadre d'un événement à Paris au cours duquel l'avionneur a présenté son programme à ses futurs clients. Ceux-ci ont également formulé des recommandations, dont Aura Aero indique qu'elles seront prises en compte dans la poursuite du développement.



Selon ses prévisions, ERA doit entrer en service en 2027.



(Photo © Aura Aero)