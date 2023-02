Aura Aero et Thales vont développer une suite avionique pour ERA

Aura Aero s'est associé à Thales pour le développement d'une suite avionique connectée adaptée à son futur avion régional à propulsion hybride-électrique ERA (Electric Regional Aircraft). Elle doit contenir une solution de cockpit, une solution de connectivité sécurisée sol-bord et une plateforme digitale.



Elle devrait se baser sur le système FlytX de Thales, comme l'indique Jean-Paul Ebanga, directeur des activités avioniques de vol chez Thales : « Le système de cockpit FlytX est la solution idéale pour soutenir la révolution des usages que propose Aura Aero. Nous sommes heureux de participer au projet ERA qui tire parti des investissements technologiques que nous avons effectués ces dernières années et contribue à ouvrir la voie d'une aviation régionale électrique sûre et éco-responsable. »



Jérémy Caussade, co-fondateur et président d'Aura Aero, explique de son côté que l'aviation ne peut vraiment être décarbonée que si tous les systèmes de l'avion sont optimisés. La seule modification des systèmes propulsifs ne suffit pas mais entraîne avec elle une adaptation de l'ensemble de l'écosystème de l'avion, notamment son avionique.



« L'avionique connectée de demain est un contributeur fort à la réduction de l'empreinte environnementale offrant notamment la gestion de l'hybridation et l'optimisation de trajectoire en temps réel. » Elle pourrait également rendre viable des vols point à point entre aéroports secondaires.



(Photo © Aura Aero)