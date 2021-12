Aura Aero a décroché son agrément Part 21G

La production est série va pouvoir démarrer. L'avionneur toulousain Aura Aero a décroché l'agrément PART 21G pour l'ensemble de ses installations industrielles. Le sésame a été remis officiellement par Guy Tardieu, Président de l'OSAC (Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile) le 29 novembre, à l'issue de 18 mois d'audits menés sur le site de Toulouse-Francazal ainsi que sur le site de Bernay (Air Menuiserie) et auprès des sous- traitants principaux.



La production des avions de la famille Integral va donc pouvoir démarrer, avec une prochaine extension de l'agrément aux aéronefs complets pour l'étape d'assemblage en série. Au programme, la production de l'Integral R (biplace à moteur thermique et train classique), dont les deux premiers exemplaires doivent être livrés aux aéroclubs Midi-Pyrénées Voltige et Dijon Voltige, et celle de l'Integral S (biplace à moteur thermique et train tricycle). Viendront ensuite l'Integral E (biplace à propulsion électrique) et enfin l'ambitieux programme ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional à six moteurs électriques de 19 places qui pourrait entrer en service dès 2026 (image).



« Au nom de l'ensemble des équipes d'Aura Aero , je suis très heureux d'obtenir aujourd'hui l'agrément PART 21G pour nos installations industrielles. Cette certification marque une nouvelle étape dans l'histoire de notre société et nous permet de lancer officiellement la production en série d'Integral R, et bientôt celle d'Integral E et ERA, un pas de plus vers l'aviation décarbonée », a déclaré Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président de l'avionneur toulousain.



« Cet agrément vient valider l'ensemble de nos installations et processus de production, ce qui est très important pour nous, nouvel avionneur, car nous allons pouvoir démarrer la production en série et livrer nos premiers clients. L'agrément PART 21 G est complexe à obtenir, cette obtention marque donc la reconnaissance de notre système innovant de production et nous conforte dans notre positionnement d'acteur industriel de premier plan », a ajouté Fabien Raison, Co-fondateur et Directeur des Opérations d'Aura Aero.



Créée en 2018, Aura Aero est installé sur la plateforme de Toulouse-Francazal et ambitionne de révolutionner l'aviation électrique. La société emploie aujourd'hui 80 personnes.



(Image © Aura Aero)