ATSG s'engage sur une mégacommande d'Airbus A330P2F avec EFW

Air Transport Services Group (ATSG), le plus important loueur d'avions cargo au monde vient de s'engager sur un total de 29 slots de conversion d'Airbus A330 en avions tout cargo avec Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise formée par ST Engineering et Airbus. Le groupe américain entend ainsi diversifier sa flotte existante de 117 appareils, principalement composée de Boeing 767 cargo (93 appareils).



Les conversions A330P2F destinées à ATSG seront effectuées entre mi-2023 et 2027, principalement dans les installations d'EFW à Dresde (Allemagne) mais aussi sur les sites de conversion de ST Engineering en Chine. Les premières livraisons aux opérateurs commenceront quant à elles en 2024.



Plusieurs conversions seront par ailleurs effectuées en parallèle. ATSG mise sur l'A330-300P2F, un appareil capable de transporter jusqu'à 63 tonnes de fret et disposant d'un volume conteneurisé de près de 526 m3, soit 23% de plus que pour son concurrent direct (767-300F).



« La conversion de l'A330-300 passager en cargo est une prochaine étape naturelle pour ATSG, car il s'agit d'un excellent complément au Boeing 767-300 cargo moyen/gros-porteur, qui a longtemps été l'avion cargo de choix pour le marché du e-commerce par fret aérien », a déclaré Mike Berger, directeur commercial d'ATSG. « La disponibilité des appareils, combinée à une capacité de chargement impressionnante font de l'A330 une option de conversion très attrayante qui permettra à ATSG de continuer à répondre à la demande pour des avions cargo de grande capacité dans le futur » a-t-il ajouté.



Le directeur commercial d'ATSG précise aussi que la réponse des clients pour ce choix a été particulièrement forte, ayant déjà recueilli des dépôts de clients pour de futurs contrats de bail concernant la moitié des 29 futurs A330P2F.



Pour rappel, une importante partie des 767 cargo d'ATSG vole pour les intégrateurs UPS et DHL, mais aussi, et surtout pour Prime Air, la division dédiée au fret aérien du géant mondial de l'e-commerce Amazon. Une quarantaine des 53 767-300 cargo de Prime Air sont ainsi issus de différentes entités d'ATSG et principalement de l'opérateur Air Transport International (ATI).



(Image © ATSG)