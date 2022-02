ATR vole avec 100% de SAF dans un moteur

ATR a annoncé avoir réalisé une série d'essais sur un ATR 72-600 avec l'un de ses turbopropulseur PW127M alimenté uniquement en carburant durable d'aviation (SAF). Celui-ci avait été fourni par Neste et produit à partir de déchets et de résidus de matériaux bruts renouvelables.



ATR a cumulé sept heures de vol dans cette configuration.



Ces essais s'inscrivent dans le projet de l'avionneur franco-italien, Braathens Regional et Neste de parvenir à une certification des ATR avec 100% de SAF d'ici 2025. Un vol de démonstration est prévu en 2022.



« La réalisation de cette première étape-clé de tests montre que nous sommes déterminés à rendre possible l'utilisation de 100 % de SAF et à permettre ainsi à nos clients d'atteindre leurs objectifs afin de fournir des liaisons aériennes encore plus durables, non pas en 2035 ou en 2050, mais dans les prochaines années », a commenté Stefano Bortoli, président exécutif d'ATR.



(Photo © ATR)