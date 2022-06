ATR voit une centaine de ses avions en service au Japon dans les prochaines années

ATR renforce sa présence sur le marché japonais en vue de répondre à l'intensification de la demande d'avions régionaux dans le pays au lendemain de la pandémie.



Actuellement présent au pays du Soleil-levant, le PDG de l'avionneur Stefano Bortoli, prédit une forte augmentation de la flotte d'ATR dans le pays, en particulier avec l'arrivée de la version STOL de l'ATR 42-600.



« Nous estimons que d'ici quelques années, une centaine d'ATR voleront au Japon. Le transport aérien est fondamental pour l'archipel, où les lignes aériennes jouent un rôle majeur pour le transport de passagers et de marchandises à travers le pays. Nous tenons à ce que l'aviation puisse contribuer durablement à la prospérité du Japon, en reliant ses différentes régions de façon responsable et abordable. La plupart des ATR neufs viendront remplacer d'anciens modèles moins efficaces et assureront la liaison entre les îles, les régions reculées et les grandes villes japonaises » a-t-il déclaré.

ATR a fait son entrée sur le marché japonais il y a six ans. Aujourd'hui, 15 ATR volent dans le pays, exploités par trois compagnies : Amakusa Airline, JAC et HAC. Elles seront bientôt rejointes par Toki Air et ORC.



« Bientôt, grâce à la version à décollage et atterrissage courts de nos avions, nous contribuerons à desservir des aéroports encore plus petits sur l'archipel : le Japon en compte 10 avec des pistes courtes, qui assurent un lien vital pour leurs communautés » a pour sa par annoncé Fabrice Vautier, le Directeur commercial d'ATR.



Pour rappel, la nouvelle compagnie Toki Air doit introduire l'ATR 42-600S au japon, en plus de ses deux futurs ATR 72-600 en leasing. Le futur transporteur à bas coût sera basé à l'aéroport de Niigata, ville située sur l'île principale de Honshū et au bord de la mer du Japon. ORC (Oriental Air Bridge), basée à Nagasaki entend quant à elle remplacer ses deux DHC-8-200 avec des ATR 42-600 dès l'année prochaine.



(Photo © ATR)