ATR va vendre jusqu'à 36 nouveaux appareils de la série -600 au Japon grâce à Feel Air

(Farnborough 2022) Feel Air Holdings, nouveau transporteur japonais, a signé une lettre d'intention visant à l'acquisition de jusqu'à 36 avions ATR.



Feel Air souhaite en effet opérer exclusivement avec les avions régionaux de l'avionneur franco-italien, avec une flotte composée d'ATR 42-600 et d'ATR 72-600, auxquels viendront plus tard s'ajouter aussi des ATR 42-600S, la nouvelle version STOL (décollage et atterrissage courts) qui permettront de pour relier de petits aéroports régionaux.



En s'appuyant sur un modèle unique de franchise pour bâtir progressivement une famille de compagnies aériennes régionales, Feel Air veut établir de nouvelles liaisons domestiques à travers tout l'archipel nippon, qui compte près de 100 aéroports en activité.



Quinze appareils ATR opèrent actuellement au Japon sous les couleurs de trois compagnies aériennes. Deux autres compagnies devraient les rejoindre dans les mois à venir. ATR estime qu'une centaine de ses appareils pourraient être exploités au Japon à moyen terme.



(Un ATR 72-600 arborant une nouvelle livré présentée à Farnborough, avec les moteurs PW127XT de Pratt & Whitney Canada. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)