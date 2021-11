ATR remporte une nouvelle commande de TAROM

(Dubai Airshow 2021) TAROM, la compagnie nationale de la Roumanie a signé une commande ferme portant sur trois nouveaux ATR 72-600 afin de poursuivre la modernisation de sa flotte, initiée en 2019.



La compagnie remplacera ainsi ses ATR 42-500 pour passer à une flotte homogène d'ATR 72-600 sur son secteur régional (4 exemplaires déjà en flotte).



« J'ai été pilote d'ATR et j'ai pu constater par moi-même l'importance de la connectivité que ces avions fournissent. Ils représentent un lien essentiel pour les communautés de toute la Roumanie. En tant que PDG, je connais également la valeur de leur efficacité et de leur flexibilité » a annoncé Catalin Prunariu, le patron de la compagnie roumaine.



L'avionneur franco-italien rappelle que l'ATR 72-600 consomme 40% de carburant de moins et émet donc 40% de CO2 de moins qu'un jet régional. TAROM est quant à elle utilisatrice des avions ATR depuis 20 ans.



La compagnie roumaine avait a mis en vente 14 de ses 29 appareils en flotte en avril dernier pour gagner en efficacité : ses quatre Airbus A318, ses quatre Boeing 737-700, ses quatre 737-300, ainsi que deux ATR 42-500.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)