ATR place deux ATR 72-500 cargo chez GIG Aviation, un nouvel opérateur nigérian tourné vers le e-commerce

ATR annonce avoir trouvé un accord visant à l'acquisition de deux ATR 72-500 cargo issus de son portefeuille d'avions de seconde main par GIG Aviation, une nouvelle filiale du groupe logistique nigérian GIG.



Les ATR 72-500 convertis permettront à GIG Logistics d'étendre son réseau en Afrique pour répondre à la croissance rapide de l'e-commerce au Nigéria et renforcer les liens entre les communautés des différentes régions et sous-régions du pays.



« L'acquisition de ces deux ATR 72-500 cargo témoigne de notre engagement à fournir des services de livraison de qualité aux communautés d'Afrique et du Nigeria. Nous nous développons rapidement par le biais de succursales locales, notamment au Nigeria, et l'entrée en service de ces avions va jouer un rôle considérable pour nous permettre d'étendre nos opérations de façon rentable et fiable, facteurs-clés pour une compagnie aérienne. Grâce à nos ATR, nous continuerons à répondre aux besoins de fret des communautés avec une capacité accrue » annonce Adetoro Fowoshere, la directrice générale de GIG Aviation.



L'avionneur franco-italien a également rappelé que près de 140 ATR cargo convertis étaient aujourd'hui en exploitation, ce qui représente un tiers de la flotte mondiale des avions cargo régionaux. Le numéro un mondial des avions régionaux à turbopropulseurs prévoit même une demande de 460 avions cargo sur 20 ans dans la catégorie des moins de neuf tonnes.



(© ATR)