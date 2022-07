ATR nomme Nathalie Tarnaud Laude présidente exécutive

ATR a annoncé que Nathalie Tarnaud Laude allait devenir sa nouvelle présidente exécutive à partir du 17 septembre.



Elle succèdera à Stefano Bortoli, dont le mandat de quatre ans arrivera à terme. Il assumera de nouvelles responsabilités au sein du groupe Leonardo.



Nathalie Tarnaud Laude est actuellement présidente de NHIndustries et vice-présidente senior en charge du programme NH90 chez Airbus Helicopters.



Titulaire d'un MBA de la London Business School, elle travaille au sein du groupe Airbus depuis 2005 et a occupé divers postes à responsabilités en stratégie, programme, technologie et finance.



(Photo © ATR)