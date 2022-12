ATR livre le premier ATR 72-600 équipé du PW127XT

ATR a célébré le 28 novembre la livraison de son premier ATR 72-600 équipé du PW127XT de Pratt & Whitney Canada. Comme prévu, c'est Air Corsica qui a réceptionné cet appareil.



La dernière version du moteur PW127M doit permettre de réduire de 20 % les coûts de maintenance de l'appareil et améliorer de 3 % sa consommation de carburant.



Air Corsica avait officiellement commandé cinq exemplaires de l'appareil en novembre dernier pour moderniser sa flotte. La mise en service du premier ATR équipé de PW127XT marquera également la mise en service pour la première fois de ports USB en cabine pour recharger les appareils électroniques.



« En optant pour la dernière génération de turbopropulseurs, le moteur le plus récent du marché pour les équiper, et le meilleur programme de maintenance pour optimiser leur fiabilité, nous prenons une décision qui a du sens pour notre entreprise, mais aussi pour la planète », estime Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica.



(Photo © ATR)