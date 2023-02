ATR et Pratt & Whitney Canada veulent rendre les PW127 capables de voler avec 100% de SAF dès 2025

ATR et Pratt & Whitney Canada travailleront main dans la main en 2023 et 2024 pour rendre les moteurs de la série PW127 capables de voler avec 100 % de carburant durable d'aviation à partir de 2025. Cela concerne également la dernière version du moteur, le PW127XT.



Les deux partenaires sont déjà bien engagés sur cette voie puisqu'ils ont déjà réalisé en juin un premier vol avec un ATR 72-600 (motorisé avec des PW127M) alimenté entièrement avec du SAF, en partenariat avec Braathens Regional Airlines.



« Tous les moteurs de Pratt & Whitney Canada sont certifiés pour voler avec 50 % de SAF depuis plus de 10 ans déjà, mais nous maximisons leur potentiel de décarbonation en assurant leur capacité à voler avec 100% de SAF à l'avenir », annonce Anthony Rossi, vice-président des ventes et du marketing chez Pratt & Whitney Canada.



ATR avait de son côté déjà annoncé qu'il avait pour objectif de certifier ses ATR 42 et 72 avec 100 % SAF d'ici 2025.



(Photo © ATR)