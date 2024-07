ATR et Ethiopian vont développer les capacités de MRO pour l'Afrique et le Moyen-Orient

(Farnborough 2024) ATR et Ethiopian MRO ont signé une lettre d'intention envisageant le développement des capacités de maintenance et de réparation des ATR en Afrique et au Moyen-Orient.



Les deux partenaires souhaitent estimer ensemble les besoins de développement, constituer un stock local de pièces détachées et développer la formation de nouveaux pilotes d'ATR, en collaboration avec l'école de pilotage du groupe Ethiopian.



ATR avait déjà établi un représentant technique de proximité en Ethiopie en 2023, en vue de se rapprocher de ses clients et mieux connaître leurs attentes.



Pour rappel, Ethiopian n'est pas un opérateur de la famille d'avions d'ATR à ce jour, opérant avec des 32 Dash 8-400 sur ses liaisons régionales.



(Photo © ATR)