ATR et Braathens Regional Airlines visent aussi des vols 100% SAF

ATR et Braathens Regional Airlines se sont rapprochés de Neste dans le but de réaliser un vol de démonstration, qui doit permettre d'accélérer la certification 100% SAF des ATR. Les partenaires visent 2022 pour atteindre cet objectif.



Ce projet prévoit que l'un des ATR de Braathens vole avec un turbopropulseur alimenté à 100% par du carburant durable et l'autre par un mélange de 50% de carburant durable et 50% de kérosène classique.



Avec cet essai, Braathens espère être autorisée à terme à réaliser des vols intérieurs alimentés uniquement avec la production de carburant durable de Neste.



«Notre partenariat avec ATR pour obtenir la certification 100 % SAF nous permettra d'atteindre notre objectif de 100 % de SAF dans nos avions en 2030. Cette démarche s'inscrit dans notre stratégie de devenir la première compagnie aérienne au monde à atteindre le net zéro, et ce dix ans avant les autres », a commenté Per G. Braathen, le président de Braathens.



(Photo © ATR)