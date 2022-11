ATR entre en Ouzbékistan avec Silk Avia

Silk Avia a signé un protocole d'accord avec ATR en vue d'acquérir cinq ATR 72-600, trois auprès de l'avionneur et deux en leasing.



Avant cela, la compagnie ouzbèke devrait prochainement débuter ses opérations avec trois ATR 72-600 d'occasion (ils doivent lui être livrés d'ici la fin de l'année), faisant d'elle la première en Asie centrale à exploiter des ATR de série 600.



Le dirigeant de la compagnie avait expliqué en octobre que les appareils avaient été produits en 2019. Il avait également souligné que le manque de disponibilité des ATR de série 600 sur le marché avait retardé le lancement de la compagnie low-cost.



Créée par Uzbekistan Airports, elle a vocation à renforcer le réseau intérieur du pays pour développer le tourisme et l'économie. Elle devrait ainsi desservir une quarantaine de routes domestiques depuis onze puis dix-huit aéroports, avant de s'étendre à l'international.



ATR et Silk Avia ont également signé un accord de maintenance global d'une durée de cinq ans pour l'entretien de tous ses appareils.



(Image © ATR)